Воткинск. Удмуртия. Воткинская команда «Знамя-Удмуртия» прошла в финал Всероссийских соревнований по хоккею с мячом (18+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Соревнования стартовали 16 ноября 2025 года и должны завершиться 17 марта 2026 года. По данным Федерации хоккея с мячом России, уже прошло 280 матчей и забито 2 606 голов. За любимые команды болели 57 517 зрителей.

Всего в турнире участвуют 22 команды, разделённые на три группы. Команда «Знамя-Удмуртия» выступала в подгруппе №2 и играла с 7 клубами.

В 2025 году спортсмены потерпели пять поражений и один раз сыграли вничью. Но после новогодних праздников результаты у команды улучшились. Особенно успешные игры выдались в феврале: в двух выездных турах команда набрала 9 очков из 12 возможных. А в заключительной домашней серии «Знамя-Удмуртия» взяла реванш у одного из лидеров группы — команды «Маяк» из Краснотурьинска.

В результате воткинские спортсмены набрали 43 балла, заняли третье место в своей подгруппе и прошли в финал, который состоится в Иркутске с 10 по 17 марта (18+). Там хоккеисты встретятся с командами из Сыктывкара, Уфы и Краснотурьинска.

«Несмотря на сложное начало сезона, команда сумела сплотиться и показать характер. Мы понимали, что многое зависит от нашей работы и отношения к делу. Постепенно удалось наладить игру, прибавить в уверенности и добиться нужного результата. Выход в финальную часть — это важный этап, но мы не собираемся на этом останавливаться. В Иркутске будут сильные соперники, и мы готовимся максимально серьёзно. У команды есть желание и понимание того, ради чего мы работаем. Сделаем всё возможное, чтобы показать достойный результат», — прокомментировал капитан «Знамя-Удмуртия» Дмитрий Салимов.