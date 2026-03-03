Москва. Юный шахматист из Удмуртии Никита Калинин борется за медали на 21-м Международном шахматном турнире «Аэрофлот опен» в Москве (18+). Об этом сообщает Федерация шахмат Удмуртии.

Соревнования проходят в Москве c 28 февраля по 6 марта и являются вторым этапом кубка России среди мужчин. По данным Федерации шахмат России, в турнире участвуют около 200 шахматистов из 22 стран. В числе участников 61 гроссмейстер, 20 юных талантов и пять легендарных ветеранов.

Фестиваль проходит в формате «быстрой классики» с контролем времени «60 минут плюс 30 секунд добавления за ход (60+30)». В турнире «А» участвуют шахматисты, у которых на 1 января 2026 года рейтинг равнялся 2300 или выше. В турнире «Б» соревнуются мальчики и девочки до 13 лет. А в турнире «В» состав участников соревнования формировался по персональным приглашениям Оргкомитета, сюда приглашали именитых спортсменов.

В число участников турнира вошёл житель Удмуртии Никита Калинин. Он участвует в турнире «А» и уже сразился с шестью соперниками. В начале турнира он занимал 154 место, но по данным на 12:00 3 марта, он поднялся в рейтинге до 111 места.

Напомним, что в начале февраля Никита Калинин стал чемпионом России по решению шахматных композиций.