Ижевск. Удмуртия. «Финал восьми» Лиги «Поволжье-Урал» среди мужских баскетбольных команд Высшего дивизиона проведут в Ижевске (18+). Об этом сообщает министерство по физической культуре и спорту Удмуртии.

Соревнования пройдут с 27 февраля по 1 марта в спортивном зале УдГУ. На домашнем паркете выступят местные баскетболисты «УдГУ-Купол-СШОР №3», так как они вошли в топ-8 команд по итогам регулярного чемпионата 2025/26.

27 февраля в 16:00 в рамках 1/4 финала «УдГУ-Купол» сыграет против команды Новосибирского государственного технического университета из Нижнего Новгорода.

Дальнейшее расписание сформируют по итогам четвертьфиналов. Финальные матчи запланированы на 1 марта: в 14:00 начнётся игра за 3-е место, а в 16:00 команды будут бороться за золото.

Все матчи можно смотреть в прямом эфире по ссылке. 18+