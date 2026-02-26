Ижевск. Удмуртия. От Удмуртии на Суперфинале Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» (0+) выступят команды из Глазова и Сарапула. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин.

Суперфиналистов определили во время регионального этапа, в котором участвовали свыше 8 тыс. человек.

В женском финале гимназия №8 из Глазова столкнулась с Чуровской СОШ. Отмечается, что соперничество баскетболисток из этих учреждений длится три года, но в результате победу одержали спортсменки из Глазова. Тройку призёров замкнула команда Игринской СОШ №4.

Среди команд юношей лучше всего себя показали баскетболисты СОШ №17 из Сарапула. Второе место заняли спортсмены Граховской СОШ, а бронзу взяла команда «Оранжевый мяч» из посёлка Ува.

Теперь девушки из гимназии №8 и юноши из школы №17 Сарапула поборются за призы в Суперфинале с 18 по 25 апреля. Напомним, что он уже второй раз пройдёт в Ижевске. 0+