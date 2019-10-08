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Скончался экс-директор спортшколы «Ижсталь» Флюр Яруллин

17:30, 08 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
Скончался экс-директор спортшколы «Ижсталь» Флюр Яруллин
17:30, 08 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
48
0
#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
Фото: hcizhstal.ru
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Прощание с ветераном ижевского хоккея состоится 9 октября.

Ижевск. Удмуртия. Многолетний директор СДЮСШОР «Ижсталь» Флюр Яруллин скончался 6 октября на 73-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни. Об этом сообщали пресс-служба ХК «Ижсталь».

Флюр Яруллин родился 11 февраля 1947 года. На позиции нападающего выступал за ижевские команды «Металлург», «Ижсталь», «Металлист». Много лет он возглавлял республиканскую Специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва, приложил руку к воспитанию и становлению многих высококлассных спортсменов.

Прощание с Флюром Рахматулловичем состоится в среду, 9 октября, в 9:00 по адресу в Ижевске: улица Олега Кошевого, 16, ЦРУ «Ритуал».

17:30, 08 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
48
0
#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

 

 

 


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