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286 млн рублей выделят на строительство крытого катка в Воткинске

15:58, 23 марта, 2019
Ксения Чернова
15:58, 23 марта, 2019
Ксения Чернова
129
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#спорт\n#строительство\n#Воткинск\n#хоккей\n#финансы и деньги\n#фигурное катание
Фото: pxhere.com
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Завершить работы планируется не позднее декабря 2020 года.

Воткинск. Удмуртия. Более 286 млн рублей выделят власти Удмуртии на строительство крытого катка в Воткинске. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

В документе говорится, что деньги будут выделять частями – в 2019 и 2020 годах. Завершить работы по возведению объекта планируется не позднее декабря 2020 года.

Напомним, что изначально крытый каток в городе должен был появиться в 2015 году – к 175-летию Чайковского. Однако тогда средств на строительство не нашлось. В 2019 году Удмуртия получит из федерального бюджета 300 млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры. Эти деньги планируется направить в том числе на ледовый дворец в Воткинске.

15:58, 23 марта, 2019
Ксения Чернова
129
0
#спорт\n#строительство\n#Воткинск\n#хоккей\n#финансы и деньги\n#фигурное катание

 

 

 


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