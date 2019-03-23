286 млн рублей выделят на строительство крытого катка в Воткинске

Завершить работы планируется не позднее декабря 2020 года.

Воткинск. Удмуртия. Более 286 млн рублей выделят власти Удмуртии на строительство крытого катка в Воткинске. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

В документе говорится, что деньги будут выделять частями – в 2019 и 2020 годах. Завершить работы по возведению объекта планируется не позднее декабря 2020 года.

Напомним, что изначально крытый каток в городе должен был появиться в 2015 году – к 175-летию Чайковского. Однако тогда средств на строительство не нашлось. В 2019 году Удмуртия получит из федерального бюджета 300 млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры. Эти деньги планируется направить в том числе на ледовый дворец в Воткинске.