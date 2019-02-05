«Ижсталь» уступила на выезде клубу «СКА-Нева»

Встреча завершилась со счетом 2:1 в ползу хозяев льда.

Санкт-Петербург. Хоккейный клуб «Ижсталь» в Санкт-Петербурге уступил команде «СКА-Нева». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

Все шайбы коллективы забросили во время второго периода. У «сталеваров» отличился Павел Курдюков. «СКА-Нева» ответила результативными бросками Ивана Ларичева и Михаила Мальцева.

«Хорошая игра. По самоотдаче и самоотверженности к нашим ребятам претензий не имею. Но реализация очень плохая. На протяжении всей серии: моменты есть, но реализовать их не можем. Соперник нас наказывает, а мы забить не можем. А играли неплохо, повторюсь», - цитирует наставника «Ижстали» Игоря Кропотина пресс-служба хоккейного клуба «СКА-Нева».

На данный момент команда из столицы Удмуртии продолжает располагаться на 27 месте. В активе ижевчан 31 очко после 48 игр в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги.