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«Ижсталь» уступила на выезде клубу «СКА-Нева»

08:30, 05 февраля, 2019
Георгий Поветкин
08:30, 05 февраля, 2019
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
Фото: ИА "Сусанин"
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Встреча завершилась со счетом 2:1 в ползу хозяев льда.

Санкт-Петербург. Хоккейный клуб «Ижсталь» в Санкт-Петербурге уступил команде «СКА-Нева». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

Все шайбы коллективы забросили во время второго периода. У «сталеваров» отличился Павел Курдюков. «СКА-Нева» ответила результативными бросками Ивана Ларичева и Михаила Мальцева.

«Хорошая игра. По самоотдаче и самоотверженности к нашим ребятам претензий не имею. Но реализация очень плохая. На протяжении всей серии: моменты есть, но реализовать их не можем. Соперник нас наказывает, а мы забить не можем. А играли неплохо, повторюсь», - цитирует наставника «Ижстали» Игоря Кропотина пресс-служба хоккейного клуба «СКА-Нева».

На данный момент команда из столицы Удмуртии продолжает располагаться на 27 месте. В активе ижевчан 31 очко после 48 игр в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги.

08:30, 05 февраля, 2019
Георгий Поветкин
200
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#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

 

 

 


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