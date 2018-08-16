В команду перешли Данил Щеголев и Алексей Бугров.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» подписал контракт с двумя хоккеистами. В команду перешли Данил Щеголев и Алексей Бугров, сообщает пресс-служба «сталеваров» в четверг, 16 августа.

Данил Щеголев является воспитанником омской школы хоккея, в прошлом сезоне выступал в МХЛ-Б за команду «Юниор» (Курган). Провел 44 матча, набрал 3 результативных балла при коэффициенте полезности «минус 3».

Алексей Бугров также является воспитанником омской школы хоккея, в прошлом сезоне выступал в МХЛ за команду «Омские Ястребы», в составе которой сыграл 31 матч, набрал 5 (1+4) результативных баллов при коэффициенте полезности «минус 15.