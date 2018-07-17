Они написали заявления на приостановление рабочей деятельности.

Ижевск. Удмуртия. В хоккейном клубе «Ижсталь» часть сотрудников не получают зарплату с апреля. Несколько человек, среди которых водители и пресс-атташе, написали заявления на приостановление рабочей деятельности, сообщает официальная группа «сталеваров» Вконтакте.

Wall Часть сотрудников, среди который водители и пресс-атташе клуба Сергей Березин, написали заявления на приостановление рабочей деятельности из-за невыплаты зарплаты.

«Часть сотрудников, среди которых водители и пресс-атташе клуба Сергей Березин, написали заявления на приостановление рабочей деятельности из-за невыплаты зарплаты», - говорится в сообщении.

В разговоре с корреспондентом «Сусанина» Сергей Березин подтвердил эту информацию, уточнив, что «решение является техническим».

«Нам нужно кормить семью, но задолженность довольно долгая идет. Мы при этом работаем. Насколько я знаю, четверо сотрудников (написали заявления – прим. ред.) и еще готовы присоединиться», - рассказал Березин.

Он также уточнил, что клуб в скором времени пообещал выплатить зарплаты.

Отметим, что на данный момент, согласно информации, размещенной на официальном сайте, в составе «сталеваров» 8 человек: вратарь, защитник и шесть нападающих. Еще восемь хоккеистов были приглашены на просмотр. Ранее клуб погасил долги по страховым взносам, однако на данный момент коллектив не начал подготовительные сборы. 10 августа «сталевары» должны принимать участие в домашнем традиционном турнире памяти Тарасова.