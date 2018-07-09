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6 команд примут участие в турнире памяти Тарасова в Ижевске

10:20, 09 июля, 2018
Георгий Поветкин
10:20, 09 июля, 2018
Георгий Поветкин
209
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#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#Татарстан\n#хоккей\n#Удмуртия\n#Самара\n#Ханты-Мансийск
Фото: ИА "Сусанин"
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Игры пройдут с 10 по 12 августа.

Ижевск. Удмуртия. 6 команд примут участие в традиционном хоккейном турнире памяти Тарасова в Ижевске. Игры пройдут с 10 по 12 августа.

Среди участников помимо местной «Ижстали»: «ЦСК ВВС» (Самара), «Торос» (Нефтекамск), «Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Югра» (Ханты-Мансийск) и «Молот-Прикамье» (Пермь).

         10 августа (пятница)

10:00 – «Торпедо» - «ЦСК ВВС»

14:00 – «Югра» - «Молот-Прикамье»

18:15 – Торжественное открытие турнира

18:30 – «Ижсталь» - «Торос»

         11 августа (суббота)

09:00 – «Торпедо» - «Югра»

13:00 – «Торос» - «Молот-Прикамье»

17:00 – «Ижсталь» - «ЦСК ВВС»

        12 августа (воскресенье)

09:00 – матч за 5-6 место (команды, занявшие 5 и 6 место по итогам 2 игр)

13:00 – матч за 3-4 место (команды, занявшие 3 и 4 место по итогам 2 игр)

17:00 – матч за 1-2 место (команды, занявшие 1 и 2 место по итогам 2 игр)

19:30 – Торжественное закрытие турнира.

10:20, 09 июля, 2018
Георгий Поветкин
209
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#Татарстан\n#хоккей\n#Удмуртия\n#Самара\n#Ханты-Мансийск

 

 

 


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