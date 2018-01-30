Специалист получил приглашение от хоккейного клуба «Торос».

Ижевск. Удмуртия. «Ижсталь» расторгла контракт с тренером вратарей Рамилем Мазитовым. Как сообщает официальный сайт «сталеваров», специалист получил приглашение от хоккейного клуба «Торос».

«Желаем удачи на новом-старом месте работы», - говорится в сообщении.

Также произошла ротация состава между «Ижсталью» и глазовским «Прогрессом».

«В Глазов отправился нападающий Юрий Жолобов. В Ижевск прибыли вратарь Филипп Долганов и защитник Клим Мерзляков», - сообщает официальный сайт.