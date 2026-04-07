Жительница Увы пожаловалась на затопление временного подхода к мосту на улице Набережной

12:47, 07 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ува\n#Удмуртия\n#половодье
Источник фото: ИА «Сусанин»
Выставленные ранее поддоны, по словам женщины, затопило при повышении уровня реки

Ува. Удмуртия. В Уве подтопило временный подход к мосту через одноимённую реку. Об этом сообщила жительница посёлка в комментариях на странице районной администрации во «ВКонтакте».

Накануне у моста на улице Набережной были уложены деревянные поддоны, после того, как подтопило спуски к нему.

«Сегодня вода ещё поднялась, и все ваши поддоны затопило», — написала жительница Увы Елена В.

В администрации района ответили, что ситуация находится на контроле.

«По сведениям ТУ "Увинское", работа уже ведётся: поддоны находятся в процессе погрузки. Их установка на объекте будет завершена в самое ближайшее время», — прокомментировали в муниципалитете.

По данным МЧС Удмуртии, в регионе подтоплено 150 дворов.

