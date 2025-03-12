Якшур-Бодья. Удмуртия. Жители Якшур-Бодьинского района Удмуртии просят ввести дополнительный утренний рейс до Ижевска. Об этом сообщил депутат районного совета депутатов Артур Малых на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам жителей Якшур-Бодьи, самый первый рейс, отправляющийся в 07:25, не позволяет им вовремя приехать на работу и учёбу.

АО «ИПОПАТ» предложил провести недельный эксперимент, перенеся первый рейс из села Якшур-Бодья на 06:20. Однако для его проведения перевозчику необходима обратная связь от пассажиров.

Проголосовать (18+) за перенос рейса или за прежнее расписание жители населённого пункта могут на странице депутата до 20 марта. Полученные результаты будут направлены в ИПОПАТ для старта эксперимента.