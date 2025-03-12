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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жители Якшур-Бодьи попросили изменить время отправления утреннего рейса до Ижевска

13:24, 12 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Жители Якшур-Бодьи попросили изменить время отправления утреннего рейса до Ижевска
13:24, 12 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Удмуртия\n#общественный транспорт\n#автобусы\n#ИПОПАТ\n#Ижевск
Источник фото: пресс-служба АО «ИПОПАТ»
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Проголосовать за перенос рейса можно до 20 марта.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Жители Якшур-Бодьинского района Удмуртии просят ввести дополнительный утренний рейс до Ижевска. Об этом сообщил депутат районного совета депутатов Артур Малых на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам жителей Якшур-Бодьи, самый первый рейс, отправляющийся в 07:25, не позволяет им вовремя приехать на работу и учёбу.

АО «ИПОПАТ» предложил провести недельный эксперимент, перенеся первый рейс из села Якшур-Бодья на 06:20. Однако для его проведения перевозчику необходима обратная связь от пассажиров.

Проголосовать (18+) за перенос рейса или за прежнее расписание жители населённого пункта могут на странице депутата до 20 марта. Полученные результаты будут направлены в ИПОПАТ для старта эксперимента.

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13:24, 12 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
200
0
#Удмуртия\n#общественный транспорт\n#автобусы\n#ИПОПАТ\n#Ижевск