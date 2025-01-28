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Ледяные горки на Центральной площади Ижевска временно закрыли из-за потепления

15:53, 28 января, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Ледяные горки на Центральной площади Ижевска временно закрыли из-за потепления
15:53, 28 января, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Ижевск\n#Центральная площадь Ижевска\n#потепление\n#оттепель\n#Удмуртия
Источник фото: пресс-служба администрации Ижевска
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Вокруг них установили металлические ограждения.

Ижевск. Удмуртия. Ледяные горки на Центральной площади Ижевска временно закрыли из-за потепления. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Доступ на горки ограничен металлическими ограждениями. Дальнейшее использование ледяных горок будет зависеть от погодных условий», – отмечается в сообщении. 

Горожан просят соблюдать меры предосторожности и не заходить за ограждения.

Напомним, синоптики сообщали, что 28 января воздух в Удмуртии прогреется до +3 градусов.

15:53, 28 января, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
112
0
#Ижевск\n#Центральная площадь Ижевска\n#потепление\n#оттепель\n#Удмуртия