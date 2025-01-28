Ижевск. Удмуртия. Ледяные горки на Центральной площади Ижевска временно закрыли из-за потепления. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Доступ на горки ограничен металлическими ограждениями. Дальнейшее использование ледяных горок будет зависеть от погодных условий», – отмечается в сообщении.

Горожан просят соблюдать меры предосторожности и не заходить за ограждения.

Напомним, синоптики сообщали, что 28 января воздух в Удмуртии прогреется до +3 градусов.