Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Арбитражный суд Удмуртии рассмотрит дело о банкротстве хлебозавода

09:50, 17 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Арбитражный суд Удмуртии рассмотрит дело о банкротстве хлебозавода
09:50, 17 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
556
0
#Удмуртия\n#Арбитражный суд Удмуртии\n#банкротство
Источник фото: ИИ
556
0

«Кондитер №8» задолжало в бюджет более 10 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии рассмотрит дело о банкротстве ООО «Хлебозавод «Кондитер № 8». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заявление о признании должника банкротом подала Федеральная налоговая служба России. Основанием для обращения кредитора в суд послужило наличие задолженности по обязательным платежам в бюджет в размере 10 642 107 рублей 82 копейки.

В сообщении суда отмечается, что с 1971 года хлебозавод «Кондитер 8» производит кондитерские и хлебобулочные изделия в городе Перми и реализует продукцию более чем в 20 торговых точках. Однако по данным сервиса «Селдон Базис» (Seldon.Basis), хлебозавод был основан в 1993 году в селе Зура, что в Игринском районе Удмуртии. Выручка компании упала на 2 млн и за 2025 год не доходит и до 6 млн рублей.

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 6 июля 2026 года.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

1
09:50, 17 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
556
0
#Удмуртия\n#Арбитражный суд Удмуртии\n#банкротство