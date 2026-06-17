Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии рассмотрит дело о банкротстве ООО «Хлебозавод «Кондитер № 8». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заявление о признании должника банкротом подала Федеральная налоговая служба России. Основанием для обращения кредитора в суд послужило наличие задолженности по обязательным платежам в бюджет в размере 10 642 107 рублей 82 копейки.

В сообщении суда отмечается, что с 1971 года хлебозавод «Кондитер 8» производит кондитерские и хлебобулочные изделия в городе Перми и реализует продукцию более чем в 20 торговых точках. Однако по данным сервиса «Селдон Базис» (Seldon.Basis), хлебозавод был основан в 1993 году в селе Зура, что в Игринском районе Удмуртии. Выручка компании упала на 2 млн и за 2025 год не доходит и до 6 млн рублей.

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 6 июля 2026 года.