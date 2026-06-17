Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на территории парка имени Кирова продолжается строительство термального комплекса «Стихия воды». Об этом сообщает администрация города.

Напомним, строительство комплекса началось в середине октября 2025 года. Завершить работы планируют летом 2027 года.

Комплекс сможет принимать до 1200 посетителей.

«Внутри комплекса будут доступны пять бассейнов, солярий, восемь бань и саун, купели с холодной водой и даже зимний сад. Комплекс ориентирован на семьи с детьми - два бассейна для детей, открытый и закрытый, оборудуют водными развлекательными аттракционами. Посетителям также будут доступны спортивные площадки, а любители релакса и тихого отдыха смогут воспользоваться услугами массажа, уходовых процедур для лица и тела. Кроме того, будут работать летнее кафе и точки общественного питания внутри комплекса», — говорится в сообщении.

Сейчас на объекте работают 40 человек. Как рассказал руководитель генеральной подрядной организации Степан Шмаков, уже выполнены устройство подземной части здания, уличных бассейнов, в завершающей стадии находится бетонирование монолитного каркаса. Идет монтаж металлических конструкций, кирпичной кладки, устройство кровли и монтаж инженерных коммуникаций.

Отмечается, что при проведении работ подрядчик постарался максимально сохранить деревья в парке. Убраны только аварийные насаждения, которые представляли опасность для посетителей.

На время благоустройства входной группы спа-комплекса будет временно сужен проезд до одной полосы. Также дизайн-проект предусматривает реконструкцию подъездной дороги.