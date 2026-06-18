Ижевск. Удмуртия. Удмуртия по итогам I квартала 2026 года перечислила в федеральный бюджет России 64,5% своих собранных налоговых доходов. Об этом сообщается в Оперативном докладе о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за январь – март 2026 года.

По этому показателю республика заняла 11 строчку среди всех субъектов федерации, расположившись между Санкт-Петербургом (64,6%) и Калининградской областью (64,2%). Следом идёт Москва, которая передаёт в федеральный бюджет 62,1% своих доходов. Также рядом расположился Татарстан — 61% от налоговых доходов.

В первой пятёрке оказались добывающие регионы ЯНАО (85,8%), ХМАО (83,3%), а также Оренбургская область (76,1%), Пермский край (73,6%) и Калмыкия (73,3%).

Меньше всего в федеральный бюджет перечисляют Магаданская область (13,3%), Республика Алтай (10,9%), Забайкальский край (8,7%), Республика Саха (7,8%) и Амурская область (4,3%).

В своём докладе аудитор Счётной палаты РФ Наталья Трунова отметила, что исполнение региональных бюджетов в I квартале 2026 года сложилось с профицитом в 140 млрд рублей, однако это ниже, чем за аналогичный период прошлого года (в I квартале 2025 года профицит составлял 335,1 млрд рублей, I квартале 2024 года — 624,1 млрд рублей). На это влияет продолжающееся охлаждение экономики.

Так, в начале 2026 года до 56 увеличилось количество регионов с дефицитным бюджетом. Для сравнения, в начале 2025 года таких субъектов было 46, а ещё годом ранее — 22.