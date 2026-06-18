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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Можгинском районе автомобиль насмерть сбил пешехода

10:00, 18 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Можгинском районе автомобиль насмерть сбил пешехода
10:00, 18 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
383
0
#Можга\n#Удмуртия\n#ДТП\n#гибель людей
Источник фото: ГАИ Удмуртии
383
0

Мужчина выбежал на дорогу в тёмное время суток без световозвращающих элементов.

Можга. Удмуртия. 17 июня около 22:15 на трассе Можга – Вавож произошло смертельное ДТП. Погиб 40-летний пешеход, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Установлено, что 66-летний водитель Hyundai ix35 на 8-м километре трассы сбил пешехода, который, по предварительным данным, внезапно выбежал на дорогу в неположенном месте, не имея при этом на себе светоотражающих элементов.

В результате наезда мужчина погиб на месте.

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10:00, 18 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
383
0
#Можга\n#Удмуртия\n#ДТП\n#гибель людей