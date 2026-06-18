Можга. Удмуртия. 17 июня около 22:15 на трассе Можга – Вавож произошло смертельное ДТП. Погиб 40-летний пешеход, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Установлено, что 66-летний водитель Hyundai ix35 на 8-м километре трассы сбил пешехода, который, по предварительным данным, внезапно выбежал на дорогу в неположенном месте, не имея при этом на себе светоотражающих элементов.

В результате наезда мужчина погиб на месте.