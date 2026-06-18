Ижевск. Удмуртия. Хирурги Республиканского клинико-диагностического центра в Ижевске внедрили новые методики лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.

В РКДЦ начали проводить аортокоронарное шунтирование через небольшой разрез между рёбрами. Метод позволяет не вскрывать грудину, что снижает кровопотерю и ускоряет реабилитацию. Первую такую операцию выполнил хирург Алексей Мыкольников.

Также освоили пластику митрального клапана. Теперь повреждённый клапан заменяют новым, собранным из тканей пациента. Это исключает протезирование и снижает риск тромбозов.

Как отметил главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава Удмуртии Сергей Анисимов, пациенты после таких вмешательств могут вставать уже через несколько дней.