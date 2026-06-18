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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В РКДЦ Ижевска внедрили операции на сердце без протезирования клапанов

10:16, 18 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В РКДЦ Ижевска внедрили операции на сердце без протезирования клапанов
10:16, 18 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
405
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение\n#хирургия
Источник фото: Минздрав Удмуртии
405
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Реконструкция производится из тканей пациента.

Ижевск. Удмуртия. Хирурги Республиканского клинико-диагностического центра в Ижевске внедрили новые методики лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.

В РКДЦ начали проводить аортокоронарное шунтирование через небольшой разрез между рёбрами. Метод позволяет не вскрывать грудину, что снижает кровопотерю и ускоряет реабилитацию. Первую такую операцию выполнил хирург Алексей Мыкольников.

Также освоили пластику митрального клапана. Теперь повреждённый клапан заменяют новым, собранным из тканей пациента. Это исключает протезирование и снижает риск тромбозов.

Как отметил главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава Удмуртии Сергей Анисимов, пациенты после таких вмешательств могут вставать уже через несколько дней.

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10:16, 18 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
405
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение\n#хирургия