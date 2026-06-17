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На пляже в селе Кама открыли спасательный пост

14:52, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
На пляже в селе Кама открыли спасательный пост
14:52, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
829
0
#Удмуртия\n#Кама\n#пляж\n#отдых на воде
Источник фото: администрация Камбарского района
829
0

Однако вода и почва здесь не соответствуют гигиеническим нормам.

Камбарка. Удмуртия. В селе Кама Камбарского района Удмуртии провели приёмку спасательного поста на пляже. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

«На берегу (у акватории пляжа) установлены щиты со спасательным инвентарём и ежедневно с 12:00 по 20:00 организовано дежурство обученных спасателей», — говорится в сообщении.

При этом отдыхать на пляже и купаться официально нельзя — химический анализ воды и почвы по некоторым показателям превышает предельно допустимые значения.

Напомним, в Удмуртии официально открыты шесть пляжей.

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14:52, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
829
0
#Удмуртия\n#Кама\n#пляж\n#отдых на воде