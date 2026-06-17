Камбарка. Удмуртия. В селе Кама Камбарского района Удмуртии провели приёмку спасательного поста на пляже. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

«На берегу (у акватории пляжа) установлены щиты со спасательным инвентарём и ежедневно с 12:00 по 20:00 организовано дежурство обученных спасателей», — говорится в сообщении.

При этом отдыхать на пляже и купаться официально нельзя — химический анализ воды и почвы по некоторым показателям превышает предельно допустимые значения.

Напомним, в Удмуртии официально открыты шесть пляжей.