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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Сыну погибшего участника СВО выплатили компенсацию только после обращения в военную прокуратуру

13:20, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Сыну погибшего участника СВО выплатили компенсацию только после обращения в военную прокуратуру
13:20, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
417
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#права человека\n#СВО\n#выплаты
Источник фото: ИА «Сусанин»
417
0

С мая 2025 года его отец числился пропавшим без вести.

Ижевск. Удмуртия. Сын погибшего участника СВО из Удмуртии получил выплату после обращения в военную прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам человека в республике.

К омбудсмену обратился сын погибшего участника специальной военной операции.

Его отец с мая 2025 года числился пропавшим без вести. В ноябре того же года тело отца доставлено на родину. В ноябре 2025 года молодой человек направил документы в военный комиссариат, однако положенные ему по закону выплаты так и не получил.

«Уполномоченный направил официальный запрос в военную прокуратуру. По итогам рассмотрения запроса военная прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона в адрес командования воинской части. Выплата в размере 5 000 000 рублей получена в июне 2026 года», — говорится в сообщении.

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1
13:20, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
417
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#права человека\n#СВО\n#выплаты