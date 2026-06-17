Ижевск. Удмуртия. Сын погибшего участника СВО из Удмуртии получил выплату после обращения в военную прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам человека в республике.

К омбудсмену обратился сын погибшего участника специальной военной операции.

Его отец с мая 2025 года числился пропавшим без вести. В ноябре того же года тело отца доставлено на родину. В ноябре 2025 года молодой человек направил документы в военный комиссариат, однако положенные ему по закону выплаты так и не получил.

«Уполномоченный направил официальный запрос в военную прокуратуру. По итогам рассмотрения запроса военная прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона в адрес командования воинской части. Выплата в размере 5 000 000 рублей получена в июне 2026 года», — говорится в сообщении.