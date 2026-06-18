Москва. Утром 17 июня неизвестные на станции Игнатьево Московской железной дороги повредили четыре стеклопакета поезда Ижевск — Москва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по транспорту МВД России.

«По данному факту транспортной полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и участники произошедшего, а также размер причиненного ущерба», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что никто из пассажиров или работников поезда не пострадал.