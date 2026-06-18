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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Неизвестные повредили четыре стекла поезда Ижевск — Москва

08:30, 18 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Неизвестные повредили четыре стекла поезда Ижевск — Москва
08:30, 18 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
582
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Москва\n#поезд\n#РЖД\n#МВД
Источник фото: ИИ
582
0

Пассажиры не пострадали.

Москва. Утром 17 июня неизвестные на станции Игнатьево Московской железной дороги повредили четыре стеклопакета поезда Ижевск — Москва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по транспорту МВД России.

«По данному факту транспортной полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и участники произошедшего, а также размер причиненного ущерба», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что никто из пассажиров или работников поезда не пострадал.

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08:30, 18 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
582
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Москва\n#поезд\n#РЖД\n#МВД