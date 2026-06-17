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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Делегация Удмуртии встретилась с генконсулом Беларуси в Уфе

17:33, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Делегация Удмуртии встретилась с генконсулом Беларуси в Уфе
17:33, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
276
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Беларусь\n#Уфа\n#экономика\n#сотрудники\n#правительство Удмуртии
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
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На встрече обсудили увеличение поставок спецтехники в республику.

Ижевск. Удмуртия. Александр Бречалов и кабмин Удмуртии встретились с генеральным консулом Беларуси в Уфе Александром Ковалевым. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

На встрече обсуждался вопрос взаимодействия двух республик. Отмечается, что сегодня Беларусь занимает второе место по объему торгового оборота Удмуртии.

Как отметил премьер-министр республики Роман Ефимов, перед правительством региона стоит задача вывести экономику на устойчивую траекторию роста.

«Обязательным условием для этого является спрос внешнего рынка на продукцию, сделанную в Удмуртии. Такой спрос есть сейчас со стороны партнёров из Белоруссии. В прошлом году внешнеторговый оборот Удмуртии с Республикой Беларусь увеличился на 47%. Сегодня ваша страна занимает второе место по объёму торгового оборота нашей республики. Растёт экспорт машиностроительной продукции, текстиля, изделий химической промышленности и продовольственных товаров», — рассказал он.

Так, Ижевский завод пластмасс поставляет в страну изолон, который необходим для тепло- и шумоизоляции автобусов и грузовиков. Также по заказу нефтяников Белоруссии «Ижнефтемаш» разработал насосную установку, отличающуюся максимальной производительностью.

В свою очередь жители Удмуртии активно потребляют мясную продукцию из Беларуси. Кроме того, в регионе растёт интерес к непродовольственным товарам — текстилю и машиностроительной продукции.

На встрече обсудили вопрос увеличения поставок из Беларуси спецтехники для дорожной отрасли и пассажирских перевозок, сельского хозяйства.

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17:33, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
276
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Беларусь\n#Уфа\n#экономика\n#сотрудники\n#правительство Удмуртии