Лимит остаётся только на бензин марки АИ-95.
Ижевск. Удмуртия. На заправках «Татнефти» в Удмуртии и других регионах отменили лимиты на отпуск бензина АИ-92 и дизельного топлива. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в компании.
При этом сохраняются лимиты в 30 литров в одни руки на бензин марки АИ-95.
Также устранены проблемы с терминалом безналичной оплаты — они были связаны неработающим интернетом.
Напомним, ограничения на отпуск бензина на «Татнефти» начали вводить с 14 июня. Как позже рассказали в компании, лимит вводился, чтобы не допустить искусственно созданный ажиотаж.
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