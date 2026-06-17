Ижевск. Удмуртия. На заправках «Татнефти» в Удмуртии и других регионах отменили лимиты на отпуск бензина АИ-92 и дизельного топлива. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в компании.

При этом сохраняются лимиты в 30 литров в одни руки на бензин марки АИ-95.

Также устранены проблемы с терминалом безналичной оплаты — они были связаны неработающим интернетом.

Напомним, ограничения на отпуск бензина на «Татнефти» начали вводить с 14 июня. Как позже рассказали в компании, лимит вводился, чтобы не допустить искусственно созданный ажиотаж.