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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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«Татнефть» частично сняла ограничения на продажу топлива в Удмуртии

12:49, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
«Татнефть» частично сняла ограничения на продажу топлива в Удмуртии
12:49, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
413
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Татнефть\n#бензин\n#топливо\n#ограничения
Источник фото: ИА «Сусанин»
413
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Лимит остаётся только на бензин марки АИ-95.

Ижевск. Удмуртия. На заправках «Татнефти» в Удмуртии и других регионах отменили лимиты на отпуск бензина АИ-92 и дизельного топлива. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в компании.

При этом сохраняются лимиты в 30 литров в одни руки на бензин марки АИ-95.

Также устранены проблемы с терминалом безналичной оплаты — они были связаны неработающим интернетом.

Напомним, ограничения на отпуск бензина на «Татнефти» начали вводить с 14 июня. Как позже рассказали в компании, лимит вводился, чтобы не допустить искусственно созданный ажиотаж.

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12:49, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
413
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Татнефть\n#бензин\n#топливо\n#ограничения