Ижевск. Удмуртия. В администрации Ижевска назвали причину запрета разворота автомобилей на улице 50 лет ВЛКСМ у «Нового города». Информация опубликована в группе «Благоустройство Ижевска» в VK.

«В связи с многочисленными нарушениями Правил дорожного движения, допускаемыми водителями при выезде из микрорайона "Новый город", принято решение о запрете разворота и поворота в данном месте», — пояснили в муниципалитете.