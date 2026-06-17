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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске машинам запретили разворот на подъёме по улице 50 лет ВЛКСМ в сторону «Металлурга»

14:12, 17 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске машинам запретили разворот на подъёме по улице 50 лет ВЛКСМ в сторону «Металлурга»
14:12, 17 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
519
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорожное движение
Источник фото: Яндекс карты
519
0

В администрации пояснили, что причина в нарушающих ПДД водителях, выезжающих из «Нового города».

Ижевск. Удмуртия. В администрации Ижевска назвали причину запрета разворота автомобилей на улице 50 лет ВЛКСМ у «Нового города». Информация опубликована в группе «Благоустройство Ижевска» в VK.

«В связи с многочисленными нарушениями Правил дорожного движения, допускаемыми водителями при выезде из микрорайона "Новый город", принято решение о запрете разворота и поворота в данном месте», — пояснили в муниципалитете.

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14:12, 17 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
519
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорожное движение