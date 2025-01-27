До +3 градусов потеплеет в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Снежная неделя ожидается в Удмуртии. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Уже вечером 27 января в регионе начнутся интенсивные осадки в виде снега и мокрого снега. Снегопад продолжится и ночью, на дорогах региона установится снежный накат.

Ночью во вторник температура воздуха окажется в пределах 0...-5 градусов по Цельсию, а днём потеплеет до +2…+3 градусов. Интенсивность осадков уменьшится, ожидается снег, морось и дождь.

Ночью и днём 29 января столбик термометра покажет -4...+1 градус. В среду и четверг в отдельных районах Удмуртии выпадет небольшой снег.

Ночью в четверг похолодает до -2...-7 градусов, а в северо-восточных районах — до -10. Днём ожидается -1...-6 градусов.

31 января в Удмуртии снова установится оттепель. Ночью синоптики прогнозируют слабоотрицательные температуры воздуха, а днём до +2 градусов. Пройдёт мокрый снег, морось и дождь.

По предварительному прогнозу, в выходные дни оттепель сохранится.