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До +3 градусов потеплеет в Удмуртии

16:00, 27 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
До +3 градусов потеплеет в Удмуртии
16:00, 27 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
134
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#Удмуртия\n#оттепель\n#температура воздуха\n#зима
Источник фото: unsplash.com (Ása Steinarsdóttir)
134
0

Установится снежная погода.  

Ижевск. Удмуртия. Снежная неделя ожидается в Удмуртии. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр

Уже вечером 27 января в регионе начнутся интенсивные осадки в виде снега и мокрого снега. Снегопад продолжится и ночью, на дорогах региона установится снежный накат.

Ночью во вторник температура воздуха окажется в пределах 0...-5 градусов по Цельсию, а днём потеплеет до +2…+3 градусов. Интенсивность осадков уменьшится, ожидается снег, морось и дождь. 

Ночью и днём 29 января столбик термометра покажет -4...+1 градус. В среду и четверг в отдельных районах Удмуртии выпадет небольшой снег. 

Ночью в четверг похолодает до -2...-7 градусов, а в северо-восточных районах — до -10. Днём ожидается -1...-6 градусов. 

31 января в Удмуртии снова установится оттепель. Ночью синоптики прогнозируют слабоотрицательные температуры воздуха, а днём до +2 градусов. Пройдёт мокрый снег, морось и дождь.

По предварительному прогнозу, в выходные дни оттепель сохранится. 

16:00, 27 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
134
0
#Удмуртия\n#оттепель\n#температура воздуха\n#зима