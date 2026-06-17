Хирурги собрали раздробленную кость голени с помощью спицевой фиксации.
Ижевск. Удмуртия. В 1-ю РКБ в Ижевске поступил мужчина, который находился в тяжёлом состоянии после дорожной аварии. Как сообщили в группе больницы в VK, при поступлении пациент жаловался на сильную боль в шее и онемение руки и ноги.
С места аварии пострадавшего доставила бригада скорой помощи, предварительно ему зафиксировали шею специальным воротником.
У пациента выявили ушиб шеи и сложный перелом голени. Кость раскололась на множество мелких осколков. Как отметили в травматологическом отделении, наложение обычного гипса в таком случае не помогло бы — кость могла неправильно срастись, и пациент рисковал остаться инвалидом.
Хирурги собрали осколки кости и закрепили их современной внутрикостной спицей. Метод позволяет надёжно фиксировать конечность без больших разрезов, снижает риск инфицирования и ускоряет восстановление.
Операция прошла успешно. Сейчас состояние мужчины стабильное, он идёт на поправку.
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