Ижевск. Удмуртия. В 1-ю РКБ в Ижевске поступил мужчина, который находился в тяжёлом состоянии после дорожной аварии. Как сообщили в группе больницы в VK, при поступлении пациент жаловался на сильную боль в шее и онемение руки и ноги.

С места аварии пострадавшего доставила бригада скорой помощи, предварительно ему зафиксировали шею специальным воротником.

У пациента выявили ушиб шеи и сложный перелом голени. Кость раскололась на множество мелких осколков. Как отметили в травматологическом отделении, наложение обычного гипса в таком случае не помогло бы — кость могла неправильно срастись, и пациент рисковал остаться инвалидом.

Хирурги собрали осколки кости и закрепили их современной внутрикостной спицей. Метод позволяет надёжно фиксировать конечность без больших разрезов, снижает риск инфицирования и ускоряет восстановление.

Операция прошла успешно. Сейчас состояние мужчины стабильное, он идёт на поправку.