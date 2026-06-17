Ижевск. Удмуртия. Суд в Ижевске вновь приговорил внука известного конструктора Михаила Калашникова 53-летнего Игоря Красновского к лишению свободы за убийство знакомого. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Напомним, 14 января 2025 года на даче Красновский вместе со своим знакомым — баскетболистом Андреем Сидориком — и его невестой распивали алкоголь. В процессе между мужчинами возникла ссора, в ходе которой внук Калашникова зарезал баскетболиста, а затем угрожал ножом его невесте. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»), статье 119 УК РФ («Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы»).

Процесс проходил с участием присяжных заседателей. В конце сентября 2025 года присяжные признали Игоря Красновского виновным, но заслуживающим снисхождения. После этого Октябрьский районный суд приговорил мужчину к 14 годам и 1 месяцу лишения свободы. Сторона защиты не согласилась с суровостью наказания и подала апелляцию. Верховный Суд Удмуртии согласился с доводами и отменил приговор, отправив дело на новое рассмотрение.

Во время нового рассмотрения с присяжными заседателями подсудимый признал вину, чего ранее не делал. Присяжные также выдвинули обвинительный вердикт.

С учётом всех обстоятельств суд отправил Красновского в колонию строгого режима на 12 лет и 6 месяцев.