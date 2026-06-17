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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Суд приговорил внука Калашникова к лишению свободы на 12 с половиной лет

09:20, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Суд приговорил внука Калашникова к лишению свободы на 12 с половиной лет
09:20, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
592
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#убийство\n#дело Красновского\n#Михаил Калашников\n#поножовщина
Источник фото: объединённая пресс-служба судов Удмуртии
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Он виновен в убийстве баскетболиста Андрея Сидорика.

Ижевск. Удмуртия. Суд в Ижевске вновь приговорил внука известного конструктора Михаила Калашникова 53-летнего Игоря Красновского к лишению свободы за убийство знакомого. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Напомним, 14 января 2025 года на даче Красновский вместе со своим знакомым — баскетболистом Андреем Сидориком — и его невестой распивали алкоголь. В процессе между мужчинами возникла ссора, в ходе которой внук Калашникова зарезал баскетболиста, а затем угрожал ножом его невесте. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»), статье 119 УК РФ («Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы»).

Процесс проходил с участием присяжных заседателей. В конце сентября 2025 года присяжные признали Игоря Красновского виновным, но заслуживающим снисхождения. После этого Октябрьский районный суд приговорил мужчину к 14 годам и 1 месяцу лишения свободы. Сторона защиты не согласилась с суровостью наказания и подала апелляцию. Верховный Суд Удмуртии согласился с доводами и отменил приговор, отправив дело на новое рассмотрение.

Во время нового рассмотрения с присяжными заседателями подсудимый признал вину, чего ранее не делал. Присяжные также выдвинули обвинительный вердикт.

С учётом всех обстоятельств суд отправил Красновского в колонию строгого режима на 12 лет и 6 месяцев.

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09:20, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
592
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#убийство\n#дело Красновского\n#Михаил Калашников\n#поножовщина