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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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22 июня В Ижевске пройдёт панихида по погибшим в Великой Отечественной войне

12:09, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
22 июня В Ижевске пройдёт панихида по погибшим в Великой Отечественной войне
12:09, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
325
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Северное кладбище\n#панихида\n#митрополит Викторин\n#Великая Отечественная война\n#память
Источник фото: ИА «Сусанин»
325
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Начало ровно в 04:00.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в День памяти и скорби 22 июня на Северном кладбище пройдёт заупокойная панихида (18+). Об этом сообщает Ижевская и Удмуртская епархия.

22 июня 2026 года исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны.

«Заупокойная молитва будет вознесена о воинах, павших на полях сражений, о всех, кто трудился в тылу, кто погиб от голода, холода и бомбёжек, о миллионах невинных жертв самой кровопролитной войны в истории человечества», — говорится в сообщении.

Богослужение начнётся в 04:00 на мемориальном комплексе на Северном кладбище Ижевска. Панихиду возглавит Глава Удмуртской митрополии, митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

Напомним, в День памяти и скорби по всей стране пройдёт минута молчания. 0+

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12:09, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
325
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Северное кладбище\n#панихида\n#митрополит Викторин\n#Великая Отечественная война\n#память