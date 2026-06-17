Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в День памяти и скорби 22 июня на Северном кладбище пройдёт заупокойная панихида (18+). Об этом сообщает Ижевская и Удмуртская епархия.

22 июня 2026 года исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны.

«Заупокойная молитва будет вознесена о воинах, павших на полях сражений, о всех, кто трудился в тылу, кто погиб от голода, холода и бомбёжек, о миллионах невинных жертв самой кровопролитной войны в истории человечества», — говорится в сообщении.

Богослужение начнётся в 04:00 на мемориальном комплексе на Северном кладбище Ижевска. Панихиду возглавит Глава Удмуртской митрополии, митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

Напомним, в День памяти и скорби по всей стране пройдёт минута молчания. 0+