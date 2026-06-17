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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Саженец Сталинградского тополя Победы прижился в Ижевске

11:56, 17 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Саженец Сталинградского тополя Победы прижился в Ижевске
11:56, 17 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
331
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деревья
Источник фото: Минприроды Удмуртии
331
0

Дерево высадили у Вечного огня в апреле 2025 года.

Ижевск, Удмуртия. Саженец легендарного Сталинградского тополя, высаженный у Вечного огня в столице Удмуртии, прижился и теперь уверенно растёт. В Минприроды Удмуртии отметили, что молодое дерево чувствует себя хорошо.

Дерево посадили 27 апреля 2025 года, накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Посадочный материал взят от векового тополя Победы, который растёт на Аллее Героев в Волгограде


Сталинградский тополь на Аллее Героев в Волгограде
Источник фото: Минприроды Удмуртии

Это дерево пережило Сталинградскую битву, на его стволе сохранились следы от пуль и осколков. Оно стало символом стойкости и героизма советского народа.

Теперь его потомок растёт в Ижевске.

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11:56, 17 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
331
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деревья