Дерево высадили у Вечного огня в апреле 2025 года.
Ижевск, Удмуртия. Саженец легендарного Сталинградского тополя, высаженный у Вечного огня в столице Удмуртии, прижился и теперь уверенно растёт. В Минприроды Удмуртии отметили, что молодое дерево чувствует себя хорошо.
Дерево посадили 27 апреля 2025 года, накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Посадочный материал взят от векового тополя Победы, который растёт на Аллее Героев в Волгограде.
Сталинградский тополь на Аллее Героев в Волгограде
Источник фото: Минприроды Удмуртии
Это дерево пережило Сталинградскую битву, на его стволе сохранились следы от пуль и осколков. Оно стало символом стойкости и героизма советского народа.
Теперь его потомок растёт в Ижевске.
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