Ижевск, Удмуртия. Саженец легендарного Сталинградского тополя, высаженный у Вечного огня в столице Удмуртии, прижился и теперь уверенно растёт. В Минприроды Удмуртии отметили, что молодое дерево чувствует себя хорошо.

Дерево посадили 27 апреля 2025 года, накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Посадочный материал взят от векового тополя Победы, который растёт на Аллее Героев в Волгограде.



Сталинградский тополь на Аллее Героев в Волгограде

Источник фото: Минприроды Удмуртии

Это дерево пережило Сталинградскую битву, на его стволе сохранились следы от пуль и осколков. Оно стало символом стойкости и героизма советского народа.



Теперь его потомок растёт в Ижевске.