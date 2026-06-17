Ижевск. Удмуртия. На трассе «Ижевск – Сарапул» 18 и 19 июня с 8:00 до 20:00 будет действовать реверсивное движение. Об этом сообщили в Минтрансе Удмуртии.

Ограничения вводятся на участке от микрорайона Ближняя усадьба до поста ДПС в деревне Каменное, где подрядчик приступил к ремонту асфальта. Полноценное движение планируют открыть до начала выходных.

На объекте установлены предупреждающие знаки.

Объехать ремонтируемый участок можно по региональным трассам Ижевск – Малая Пурга – река Иж – Можгинский тракт и Завьялово – Каменное.