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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На трассе Ижевск – Сарапул введут реверсивное движение из-за ремонта

17:42, 17 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На трассе Ижевск – Сарапул введут реверсивное движение из-за ремонта
17:42, 17 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
743
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Источник фото: Миндортранс УР
743
0

Работы будут идти на отрезке от Ближней усадьбы до поста ДПС в Каменном.

Ижевск. Удмуртия. На трассе «Ижевск – Сарапул» 18 и 19 июня с 8:00 до 20:00 будет действовать реверсивное движение. Об этом сообщили в Минтрансе Удмуртии.

Ограничения вводятся на участке от микрорайона Ближняя усадьба до поста ДПС в деревне Каменное, где подрядчик приступил к ремонту асфальта. Полноценное движение планируют открыть до начала выходных.

На объекте установлены предупреждающие знаки.

Объехать ремонтируемый участок можно по региональным трассам Ижевск – Малая Пурга – река Иж – Можгинский тракт и Завьялово – Каменное.

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17:42, 17 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
743
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог