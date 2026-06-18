Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Жители Удмуртии стали одними из самых закредитованных в России

09:10, 18 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Жители Удмуртии стали одними из самых закредитованных в России
09:10, 18 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
803
0
#Удмуртия\n#кредиты
Источник фото: ИИ
803
0

Средняя задолженность на домохозяйство составляет почти 680 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в топ-3 регионов России по уровню закредитованности по итогам I квартала 2026 года. Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Народного фронта, показатель рассчитывался как отношение среднего объёма задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство.

Наибольший уровень закредитованности зафиксирован в Тыве — уровень закредитованности 89% от годового дохода, средняя задолженность — 1,3 млн рублей. В Калмыкии уровень закредитованности составил 66%, а средняя задолженность — 972 тыс. рублей. В Удмуртии — 42% и 679 тыс. рублей соответственно.

Наименьшие значения уровня закредитованности фиксируют в Дагестане — 10% и 236 тыс. рублей, Чечне — 9% и 252 тыс. рублей, в Ингушетии — 8% и 168 тыс. рублей.

Для сравнения, уровень закредитованности в Москве — 16% и 708 тыс. рублей.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

1
09:10, 18 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
803
0
#Удмуртия\n#кредиты