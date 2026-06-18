Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в топ-3 регионов России по уровню закредитованности по итогам I квартала 2026 года. Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Народного фронта, показатель рассчитывался как отношение среднего объёма задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство.

Наибольший уровень закредитованности зафиксирован в Тыве — уровень закредитованности 89% от годового дохода, средняя задолженность — 1,3 млн рублей. В Калмыкии уровень закредитованности составил 66%, а средняя задолженность — 972 тыс. рублей. В Удмуртии — 42% и 679 тыс. рублей соответственно.

Наименьшие значения уровня закредитованности фиксируют в Дагестане — 10% и 236 тыс. рублей, Чечне — 9% и 252 тыс. рублей, в Ингушетии — 8% и 168 тыс. рублей.

Для сравнения, уровень закредитованности в Москве — 16% и 708 тыс. рублей.