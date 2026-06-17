Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в топ-3 регионов страны по просмотру комедий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования онлайн-кинотеатра «Кион».

Больше всего любителей посмеяться перед телевизором живёт в Кировской области. Второе место заняла Рязанская область, третье — Удмуртия.

Следом расположились Орловская, Саратовская, Тамбовская, Нижегородская, Волгоградская, Вологодская и Новгородская области.

Авторы исследования также выяснили, что пик просмотра комедий приходится на воскресенье с 19:00 до 20:00.

Самым востребованным актёром комедийного жанра по суммарному числу просмотров проектов стал Павел Прилучный. Напомним, таковы данные исследования «Киона».