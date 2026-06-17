Ижевск. Удмуртия. В Ижевске наградили победителей регионального этапа конкурса Национальной бизнес-премии «Золотой Меркурий» (18+). Участников оценивали в нескольких номинациях, победителями которых стал бизнес из разных экономических сфер: от сельского хозяйства до производства геофизического оборудования.

Национальная премия в области предпринимательской деятельности была учреждена в 2002 году Торгово-промышленной палатой России и проводится при поддержке верхней и нижней палат российского парламента. Премия присуждается наиболее успешным предприятиям малого бизнеса, где трудятся до 100 человек, а также компаниям, производящим экспортную продукцию. В этом году на участие в региональных этапах конкурса по всей России было подано почти полторы тысячи заявок.

На региональном этапе компании оценивали члены оргкомитета конкурса, в который вошли представители Минпромторга и Минэкономики Удмуртии, представители Торгово-промышленной палаты республики и приглашённые эксперты.

«Оргкомитет оценивает заявленные проекты по довольно большому количеству критериев. Это финансово-экономические показатели, успешные партнёрства, освоение новых рынков, внедрение подходов по бережливому производству, инновационность, социальная ответственность, деловая репутация и многое другое», — рассказал Президент Торгово-промышленной палаты Удмуртии Анатолий Ганин.

Лауреатами регионального этапа в Удмуртии стали шесть компаний:

— номинация «Лучшее семейное предприятие в сфере медицинских услуг» — ООО «Семейный доктор»;

— номинация «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса в сфере услуг» — ООО «Фулфимент Центр Селлерс»;

— номинация «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса в сфере производства потребительской продукции» — ООО «Капсбург»;

— номинация «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса в сфере промышленного производства» — ООО «Криотехника»;

— номинация «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе» — ИП Шкляева Ольга Витальевна;

— Номинация «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса в сфере инновационной деятельности» — ООО «Гарт-Урал».

Компания-инноватор «Гарт-Урал» последние четыре года усиленно работала в области импортозамещения, разрабатывая отечественное геофизическое и фильтрационное оборудование, которое используется в пищевой, лакокрасочной, химической и ряде других отраслей.

«Для нас победа на региональном этапе является важным элементом в выстраивании внутренней мотивации продолжать то, что мы делаем. Кроме того, признание заслуг, тем более на таком высоком уровне, положительно скажется и на привлекательности нашего оборудования, придаст ему дополнительный знак качества, повысит конкурентоспособность отечественного производства», — рассказал заместитель директора по продажам в ООО «Гарт-Урал» Андрей Никулин.

«Для бизнеса победа в национальном конкурсе – это, прежде всего, признание профессионального и экспертного сообщества, а также возможность нарастить объёмы и масштабы работы через развитую эффективную систему региональных торгово-промышленных палат», — резюмировал Анатолий Ганин.



