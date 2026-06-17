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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Лучшим фельдшером Удмуртии стала фельдшер спасательного вертолёта

09:40, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Лучшим фельдшером Удмуртии стала фельдшер спасательного вертолёта
09:40, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
685
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#санавиация\n#вертолет\n#1 РКБ\n#конкурс
Источник фото: пресс-служба 1 РКБ
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Ей вместе с реаниматологом прямо в пути удалось вновь «запустить» сердце тяжелобольного ребёнка.

Ижевск. Удмуртия. Фельдшер санитарной авиации Тамара Бурцева из 1 РКБ стала победителем Первого Регионального конкурса «Лучший фельдшер Удмуртской Республики — 2026» (18+). Об этом сообщает пресс-служба больницы.

Победа ей досталась в номинации «За мужество и самоотверженность».

Был оценён её профессионализм во время экстренной транспортировки тяжелобольного ребёнка из Сарапула, у которого в пути остановилось сердце. В условиях стеснённого пространства Тамара Николаевна вместе анестезиологом-реаниматологом начали экстренную помощь. Отмечается, что благодаря чётким действиям экстренной бригады фельдшеру удалось «завести» сердце ребенка и доставить в реанимационное отделение детской больницы. Сейчас жизнь ребенка вне опасности.

«В нашей работе нет времени на страх. Когда видишь глаза родителей и понимаешь, что именно от твоих рук сейчас зависит все, мобилизуются все внутренние ресурсы. Я рада, что в тот день мы смогли помочь, и благодарна своей бригаде за железные нервы», — рассказала Тамара Николаевна.

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09:40, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
685
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#санавиация\n#вертолет\n#1 РКБ\n#конкурс