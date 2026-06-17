Удмуртия. Во время грозы 16 июня молния дважды ударила в дома сельских жителей в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

В деревне Сеп в Игринском районе молния ударила в двухэтажный дом. Разряд прошёл через дымовую трубу и попал в помещения комнаты. В результате обуглился потолок, повреждена часть кирпичной кладки на площади одного кв. м.

Второй случай произошёл в селе Кулига Кезского района. Молния попала в дерево, стоящее рядом с домом, и ушла в землю. Однако после этого разряд по водопроводной трубе проник внутрь помещения. Резкий скачок напряжения вывел из строя часть электроприборов в доме.

Никто из жителей не пострадал.