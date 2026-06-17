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За день два хозяйства в Удмуртии едва не загорелись из-за ударов молнии

08:30, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
За день два хозяйства в Удмуртии едва не загорелись из-за ударов молнии
08:30, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
434
0
#Удмуртия\n#гроза\n#молния\n#МЧС Удмуртии
Источник фото: МЧС Удмуртии
434
0

В одном случае обуглился потолок, в другом — вышли из строя электроприборы.

Удмуртия. Во время грозы 16 июня молния дважды ударила в дома сельских жителей в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

В деревне Сеп в Игринском районе молния ударила в двухэтажный дом. Разряд прошёл через дымовую трубу и попал в помещения комнаты. В результате обуглился потолок, повреждена часть кирпичной кладки на площади одного кв. м.

Второй случай произошёл в селе Кулига Кезского района. Молния попала в дерево, стоящее рядом с домом, и ушла в землю. Однако после этого разряд по водопроводной трубе проник внутрь помещения. Резкий скачок напряжения вывел из строя часть электроприборов в доме.

Никто из жителей не пострадал.

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08:30, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
434
0
#Удмуртия\n#гроза\n#молния\n#МЧС Удмуртии