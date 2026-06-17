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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Фейк: предприятия Удмуртии должны создать спецподразделения для защиты от атак БПЛА

13:59, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Фейк: предприятия Удмуртии должны создать спецподразделения для защиты от атак БПЛА
13:59, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
425
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#БПЛА\n#беспилотники\n#защита\n#фейк\n#БАРС
Источник фото: ИА «Сусанин»
425
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Им якобы разрешено использовать пулемёты и малокалиберные зенитные орудия.

Ижевск. Удмуртия. В интернет-пространстве Удмуртии распространяется очередной фейк якобы от лица главы республики. Поддельный документ есть в распоряжении редакции «Сусанина».

Согласно документу, предприятиям критической инфраструктуры в Удмуртии необходимо создать специальные подразделения для защиты от воздушных атак. Формировать подразделения предлагают из сотрудников предприятий. Также у компаний есть возможность заключить договор с частными военизированными охранными предприятиями.

Для защиты предлагают использовать пулемёты, зенитные орудия, антидроновые ружья и другие средства защиты, которые необходимо купить на средства предприятий. Финансирование также проводится за счёт средств компаний — никакого государственного субсидирования не предусмотрено.

В администрации главы и правительства Удмуртии «Сусанину» официально подтвердили, что данный документ является подделкой.

Напомним, ранее первый отряд БАРС из 25 человек приступил к охране объектов критической инфраструктуры региона от вражеских беспилотников.

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13:59, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
425
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#БПЛА\n#беспилотники\n#защита\n#фейк\n#БАРС