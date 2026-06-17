Ижевск. Удмуртия. В интернет-пространстве Удмуртии распространяется очередной фейк якобы от лица главы республики. Поддельный документ есть в распоряжении редакции «Сусанина».

Согласно документу, предприятиям критической инфраструктуры в Удмуртии необходимо создать специальные подразделения для защиты от воздушных атак. Формировать подразделения предлагают из сотрудников предприятий. Также у компаний есть возможность заключить договор с частными военизированными охранными предприятиями.

Для защиты предлагают использовать пулемёты, зенитные орудия, антидроновые ружья и другие средства защиты, которые необходимо купить на средства предприятий. Финансирование также проводится за счёт средств компаний — никакого государственного субсидирования не предусмотрено.

В администрации главы и правительства Удмуртии «Сусанину» официально подтвердили, что данный документ является подделкой.

Напомним, ранее первый отряд БАРС из 25 человек приступил к охране объектов критической инфраструктуры региона от вражеских беспилотников.