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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Девятилетний ребёнок погиб в ДТП в Воткинске

21:42, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Девятилетний ребёнок погиб в ДТП в Воткинске
21:42, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
623
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария с детьми\n#Госавтоинспекция\n#пострадавший ребенок\n#смертельное ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
623
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По предварительным данным, он перебегал дорогу в неположенном месте.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске 17 июня произошло смертельное ДТП с ребёнком. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Авария случилась около 18:40 на улице Гагарина. 57-летний водитель на «Ниссан Кашкай» сбил 9-летнего мальчика. В результате ДТП ребёнок погиб.

По предварительной информации, мальчик перебегал дорогу в неположенном месте. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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21:42, 17 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
623
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария с детьми\n#Госавтоинспекция\n#пострадавший ребенок\n#смертельное ДТП