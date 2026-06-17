По предварительным данным, он перебегал дорогу в неположенном месте.
Воткинск. Удмуртия. В Воткинске 17 июня произошло смертельное ДТП с ребёнком. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.
Авария случилась около 18:40 на улице Гагарина. 57-летний водитель на «Ниссан Кашкай» сбил 9-летнего мальчика. В результате ДТП ребёнок погиб.
По предварительной информации, мальчик перебегал дорогу в неположенном месте. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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