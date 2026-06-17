Ижевск. Удмуртия. В начале июня в Ижевске открылся центр содействия образованию фонда «Большая Перемена». Партнёрская площадка открылась на базе АНО «Дома лучше». Аналогичные центры уже работают в Тольятти, Севастополе и Новосибирске, сообщили в пресс-службе благотворительного фонда.

В центре собрана команда из 10 педагогов, прошедших обучение по социально-педагогической технологии фонда. С июня занятия начали посещать 18 детей и подростков из семей, с которыми работает АНО «Дома лучше». Уже запущен подростковый киноклуб, индивидуальную поддержку в учёбе планируют организовать к началу нового учебного года.

Всего в рамках инициативы фонд планирует создать 20 региональных центров для детей и подростков в трудной жизненной ситуации.