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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске открылся центр содействия образованию для детей в трудной жизненной ситуации

16:46, 17 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске открылся центр содействия образованию для детей в трудной жизненной ситуации
16:46, 17 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
532
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#образование
Источник фото: ИА «Сусанин»
532
0

Занятия сейчас посещают 18 ребят.

Ижевск. Удмуртия. В начале июня в Ижевске открылся центр содействия образованию фонда «Большая Перемена». Партнёрская площадка открылась на базе АНО «Дома лучше». Аналогичные центры уже работают в Тольятти, Севастополе и Новосибирске, сообщили в пресс-службе благотворительного фонда.

В центре собрана команда из 10 педагогов, прошедших обучение по социально-педагогической технологии фонда. С июня занятия начали посещать 18 детей и подростков из семей, с которыми работает АНО «Дома лучше». Уже запущен подростковый киноклуб, индивидуальную поддержку в учёбе планируют организовать к началу нового учебного года.

Всего в рамках инициативы фонд планирует создать 20 региональных центров для детей и подростков в трудной жизненной ситуации.

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16:46, 17 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
532
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#образование