Ижевск. Администрация столицы Удмуртии объявила тендер на содержание городских дорог. На эти цели выделено 132,7 млн рублей, следует из данных на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет следить за состоянием дорог, тротуаров, остановок и газонов на протяжении всего года.

Зимой исполнителю предстоит чистить и посыпать дороги, вывозить снег, обрабатывать тротуары и остановки противогололёдными средствами, летом — подметать и мыть улицы, косить газоны, убирать мусор, а также проводить ямочный ремонт асфальта.



Кроме того, подрядчик обязан обслуживать остановочные павильоны, дорожные ограждения, урны и ливневую канализацию. Работы должны выполняться круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

Контракт действует до 31 декабря 2026 года. Приём заявок на конкурс завершается 22 июня.