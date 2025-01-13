Руководящих работников сарапульской администрации осудили по делу о злоупотреблении полномочиями

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле оглашён приговор в отношении сотрудников управления архитектуры города, обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями и пособничестве этому. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии.

На скамье подсудимых оказались 39-летний начальник отдела землеустройства управления архитектуры и градостроительства Сарапула и 43-летняя женщина, главный специалист-эксперт сектора землеустройства. Последняя находилась в непосредственном подчинении у фигуранта.

Установлено, что подсудимые из корысти в нарушении законного порядка предоставили аффилированным лицам муниципальные земельные участки, чтобы в дальнейшем оформить уступки права аренды третьим лицам и извлекать деньги. Общая сумма незаконно полученных подсудимыми средств, по данным пресс-служба судов Удмуртии, составила 1 360 000 рублей.

Суд оштрафовал руководителя отдела на 60 тысяч рублей и лишил его права занимать должности с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на госслужбе сроком на полгода. С учетом срока нахождения его под стражей и периода домашнего ареста основное наказание в виде штрафа смягчено до 40 000 руб.

Его подчиненную суд также оштрафовал на 40 000 рублей с аналогичным лишением права занимать определенные должности.