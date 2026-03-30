Воткинск. Удмуртия. В Воткинске осудили 38-летнего ранее судимого местного жителя за попытку убийства знакомой. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

В декабре 2025 года обвиняемый, будучи пьяным, в ходе ссоры со знакомой нанёс ей не менее десяти ударов ножом в области грудной клетки, живота, шеи, рук.

Потерпевшая смогла оказать сопротивление нападавшему, скрылась в ближайшем магазине и вызвала скорую. Было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство (статья 30 УК РФ и статья 105 УК РФ).

Суд приговорил мужчину к 6 с половиной годам в колонии строгого режима.