Жителя Воткинска осудили за попытку убийства знакомой

16:40, 30 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Жителя Воткинска осудили за попытку убийства знакомой
170
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#покушение на убийство\n#суд\n#прокуратура Удмуртии
Источник фото: ИИ
170
0

Он нанёс ей не менее десяти ударов ножом.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске осудили 38-летнего ранее судимого местного жителя за попытку убийства знакомой. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

В декабре 2025 года обвиняемый, будучи пьяным, в ходе ссоры со знакомой нанёс ей не менее десяти ударов ножом в области грудной клетки, живота, шеи, рук.

Потерпевшая смогла оказать сопротивление нападавшему, скрылась в ближайшем магазине и вызвала скорую. Было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство (статья 30 УК РФ и статья 105 УК РФ).

Суд приговорил мужчину к 6 с половиной годам в колонии строгого режима.

170
0
