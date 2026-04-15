Ижевск. Удмуртия. Первомайский районный суд Ижевска вынес приговор в отношении троих молодых людей и четырёх девушек. Они признаны виновными в незаконном образовании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии.

Суд установил, что с сентября 2021 года по июнь 2023 года фигуранты, действуя в составе организованной группы, незаконно создали 15 обществ с ограниченной ответственностью.

В пресс-службе судов Удмуртии перечислили эти компании: «Строительный ресурс», «Седьмой континент», «СтройСинтез», «Феникс», «Холод-Сервис», «Новая Высота», «Партнёр-Строй», «Стройпроект», «СтройХаус», «Техносфера», «Эталон-Строй», «Гарант-Сервис», «Стройсоюз», «Главстрой», «ЭраСтрой», «Планета».

Фирмы создавались для приобретения и сбыта электронных средств платежей, включая расчётных счетов, через которые злоумышленники незаконно принимали, выдавали и переводили деньги. Противоправную деятельность фигурантов пресекли сотрудники УФСБ России по Удмуртии, расследование вело Следственное управление СК России по республике.

В суде подсудимые полностью признали вину, активно способствовали расследованию и раскаялись в содеянном. Суд учёл эти обстоятельства, а также наличие у некоторых из них малолетних детей.

Наказание назначено в виде лишения свободы условно — от шести месяцев до двух лет с испытательным сроком от полугода до одного года. Приговор в законную силу пока не вступил.