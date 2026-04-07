Ижевск. Удмуртия. Почти на два года лишения свободы условно осудили жителя Ижевска за то, что сел пьяным за руль, а когда его поймали — покалечил двоих полицейских. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Это произошло 30 октября 2025 года. 25-летний водитель на большой скорости проигнорировал сигнал остановиться и попытался оторваться.

Автомобиль удалось остановить, тогда парень выскочил из салона и бросился петлять по дворам. Его догнали и задержали.

Но и тут он не успокоился. Мужчина ударил одного из сотрудников полиции по колену, а потом и вовсе сломал ему палец на руке. Позже травмы квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

В отделе полиции снова начались капризы. Парень наотрез отказался сдавать отпечатки пальцев и вцепился зубами в кисть другому полицейскому.

Следователи опросили пострадавших, свидетелей и родственников буяна. Провели очные ставки и экспертизы.

Первомайский районный суд Ижевска вынес приговор: 1 год и 8 месяцев лишения свободы условно. Испытательный срок — два года.