Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

В Ижевске пьяный водитель сломал палец одному полицейскому и укусил другого

17:04, 07 апреля, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#агрессивный водитель\n#задержание\n#травмы\n#полиция\n#суд\n#Следственный комитет
Источник фото: ИА «Сусанин»
Он получил условный срок на 1 год и 8 месяцев.

Ижевск. Удмуртия. Почти на два года лишения свободы условно осудили жителя Ижевска за то, что сел пьяным за руль, а когда его поймали — покалечил двоих полицейских. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Это произошло 30 октября 2025 года. 25-летний водитель на большой скорости проигнорировал сигнал остановиться и попытался оторваться. 

Автомобиль удалось остановить, тогда парень выскочил из салона и бросился петлять по дворам. Его догнали и задержали.

Но и тут он не успокоился. Мужчина ударил одного из сотрудников полиции по колену, а потом и вовсе сломал ему палец на руке. Позже травмы квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

В отделе полиции снова начались капризы. Парень наотрез отказался сдавать отпечатки пальцев и вцепился зубами в кисть другому полицейскому.

Следователи опросили пострадавших, свидетелей и родственников буяна. Провели очные ставки и экспертизы.

Первомайский районный суд Ижевска вынес приговор: 1 год и 8 месяцев лишения свободы условно. Испытательный срок — два года.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

