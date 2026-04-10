В Глазове водить хотел взыскать с РЖД 2 млн рублей за ожоги, полученные на ж/д переезде

14:45, 10 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Глазов\n#Удмуртия\n#суд\n#ожоги\n#компенсация\n#РЖД
Источник фото: ИИ
Мужчина попал в яму и в его машине сломался радиатор системы отопления кабины.

Глазов. Удмуртия. В Глазове мужчина попытался взыскать с РЖД деньги за травмы, полученные на железнодорожном переезде. Об этом сообщает Глазовский районный суд Удмуртии. 

Ранее пострадавший заявил, что 10 августа 2024 года пересекал железнодорожный переезд по улице Драгунова в Глазове на автомобиле «ГАЗ» и заехал в яму. Чтобы выбраться из неё, водитель нажал на педаль газа, из-за чего давление и температура в системе отопления автомобиля повысились, а тосол расплескался в кабину водителя. Мужчина получил ожоги средней степени тяжести.

Чтобы ОАО «РЖД» компенсировало ему моральный вред, пострадавший обратился в суд. Он хотел получить два млн рублей. Так как «РЖД» застрахована в СПАО «Ингосстрах», то суд привлек страховую компанию в качестве соответчика.

Судья установил, что в Глазове на железнодорожном переезде по улице Драгунова действительно есть ямы, которые засыпаны камнями. 

Автотехническая экспертиза показала, что радиатор системы отопления кабины «ГАЗа» сломался из-за усталостного разрушения левого пластмассового бачка радиатора. Усталостное разрушение — это разрушение материала в результате повторно-переменных циклических температурных напряжений. Во время аварии радиатор отопителя доломался, что могло произойти на любом участке дороги в любой момент.

Эксперт отметил, что нажатие на педаль газа не могло привести к нарушению целостности радиатора. Таким образом, прямой связи между состоянием дороги и повреждением радиатора отопителя кабины нет. 

Глазовский районный суд установил, что именно мужчина оказался причинителем вреда, так как ездил на источнике повышенной опасности. Судья решил, что требование о взыскании с ОАО «РЖД» и СПАО «Ингосстрах» морального вреда — необоснованное. 

Истец не согласился с этим решением и подал апелляцию. Но Верховный Суд Удмуртии оставил жалобу без удовлетворения.  

