Кизнер. Удмуртия. В Кизнере суд дал условный срок 63-летнему водителю, который устроил смертельное ДТП в ноябре 2025 года. Об этом сообщают в судейском сообществе Удмуртии.

Утром 17 ноября 2025 года мужчина за рулём «Лады Гранты» на дороге «Кизнер — Грахово» при повороте налево не предоставил преимущество в движении и врезался во встречный автомобиль «Лада Икс-Рей». В результате столкновения 70-летняя пассажирка «Гранты» получила многочисленные травмы, от которых скончалась на месте.

Отмечается, что водитель не учел дорожные условия, не верно оценил дорожную обстановку.

Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил подсудимому условное лишение свободы на 2 года и 6 месяцев с испытательным сроком ещё в 2 года и с лишением водительских прав на 1 год и 6 месяцев.