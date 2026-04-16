Ижевск. Удмуртия. Октябрьский районный суд Ижевска частично удовлетворил иск местного жителя к МУП «ИжГЭТ» о компенсации морального вреда за травмы, полученные при падении в троллейбусе. Общая сумма взыскания, с учетом наложенного штрафа, составила 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.

Инцидент произошел вечером 31 декабря 2024 года на улице 50 лет ВЛКСМ. По материалам дела, во время движения троллейбуса мужчина упал в салоне. В результате он получил серьезные травмы, квалифицированные экспертизой как нанесшие тяжкий вред здоровью. Пострадавший обратился в суд с требованием взыскать с «ИжГЭТ» 1 миллион рублей, обосновывая это длительным лечением, сильными болями и невозможностью вести привычный образ жизни.

В ходе заседания представители транспортного предприятия настаивали на отказе в иске. Они ссылались на постановление следственных органов об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении водителя. В документе, по версии предприятия, причиной падения названо пренебрежение пассажиром правилами безопасности, так как он не держался за поручни и был пьян.

Однако суд не согласился с доводами перевозчика. Изучив все обстоятельства, судья пришел к выводу, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что падение произошло в результате умышленных действий самого потерпевшего. Факт отсутствия контакта с поручнями сам по себе не освобождает перевозчика от ответственности за безопасность при оказании услуги.

В итоге суд постановил взыскать с МУП «ИжГЭТ» в пользу пострадавшего 600 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Также на предприятие наложен штраф в размере 300 000 рублей и обязанность оплатить госпошлину. Решение в законную силу не вступило.