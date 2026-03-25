Ижевск. Удмуртия. В Ижевске суд привлёк к административной ответственности владельца сети книжных магазинов «Читай-город» ООО «Грамота» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщают в судейском сообществе Удмуртии.

10 декабря 2025 года в магазине «Читай-город» распространялись книги с информацией, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, пропагандой привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений. Было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.21 КоАП РФ.

Представитель компании на судебное заседание не явился, но предоставил пояснения, в которых привел доводы об отсутствии правонарушения.

Несмотря на это, суд назначил компании штраф в 800 тыс. рублей. Отмечается, что российское законодательство направлено на укрепление традиционных семейных отношений между мужчиной и женщиной.

Как сообщает ТАСС, ранее аналогичные протоколы против владельца книжного магазина «Читай-город» были составлены и в других городах: в Йошкар-Оле, Чите, Нальчике, Рязани и других. Так, в Йошкар-Оле книжному магазину грозит штраф до 1 млн рублей или же запрет деятельности до 90 суток.

30 января 2025 года в Чите суд также оштрафовал владельцев книжного магазина на 800 тыс. рублей, делится «Ъ»

19 марта 2026 года махачкалинский суд назначил магазину штраф в 800 тыс. рублей, передают РИА Новости.