Нефтекамск. Башкортостан. Бизнесмена-застройщика Олега Бушмакина и бывшего прокурора Октябрьского района Ижевска приговорили к двум годам колонии общего режима, но их адвокаты не согласны с решением суда. Об этом они рассказали «Сусанину».

Олег Бушмакин является руководителем ООО «Специализированный застройщик «Ухтомского один» и генеральным директором ООО «Ресурс». Будучи главой Ижевска Олег Бекмеметьев передал Бушмакину в собственность участок без проведения торгов по заниженной стоимости и в дальнейшем незаконно изменил вид его разрешенного использования под строительство жилых домов.

«Застройщик Бушмакин О. В. путём уговоров склонил главу г. Ижевска Бекмеметьева О.Н. к злоупотреблению служебными полномочиями в корыстных интересах с целью получения в собственность своей компании земельного участка для строительства многоквартирных жилых домов», — говорится в релизе Объединенной пресс-службы судов Удмуртии.

Прокурор Николай Пушин в свою очередь оказал содействие: не реагировал на нарушения закона при передаче участка. Материальный ущерб составил более 4 млн руб.

Адвокат Олега Бушмакина Павел Биянов рассказал, что уже обжаловал решение суда. Он добивается отмены, по его словам, «незаконного приговора» и вынесения оправдательного.

«С приговором не согласна, считаем, что он подлежит отмене», — подчеркнула и адвокат Николая Пушина Анна Преображенцева. Она добавила, что приговор будет обжаловать.

СУ СКР по Удмуртии сообщает, что во время расследования уголовного дела допросили более 250 свидетелей, провели больше 40 обысков по месту жительства фигурантов, в офисах коммерческих организаций, республиканских и муниципальных органов власти. Также изъяли и осмотрели финансово-хозяйственные и землеустроительные документы, провели 14 судэкспертиз.

Помимо двух лет колонии общего режима, Николаю Пушину запретили занимать должности на госслужбе на два года. Его также лишили классного чина «старший советник юстиции». Олегу Бушмакину также нельзя занимать руководящие должности в коммерческих организациях на тот же срок.

Напомним, в «Деле Бекмеметьева» предприниматель Олег Бушмакин появился в конце декабря 2023 года. Прокурора Октябрьского района Ижевска Николая Пушина задержали в конце августа 2023 года по обвинению в пособничестве преступлению мэра, а в середине января 2026 года все трое обвиняемых по делу заявили о своей полной невиновности.

Ранее мы писали, что экс-главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву назначили пять лет колонии общего режима.