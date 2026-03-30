Глазов. Удмуртия. В Удмуртии жительница Глазова попыталась взыскать с Минздрава Удмуртии 3 млн рублей за смерть мужа в больнице. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

19 апреля 2023 года 71-летний мужчина поступил в неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Глазовской межрайонной больницы. 20 апреля пациент умер.

В ходе рассмотрения дела была проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Эксперты пришли к выводу, что на момент поступления пациента в больницу он имел ряд хронических заболеваний. А также специалисты обнаружили, что в больнице диагностические мероприятия были выполнены не полностью. Но данные недостатки не явились причиной возникновения патологического состояния, в результате которого наступила смерть.

Так как было установлено, что на госпитальном этапе в больнице допустили недостатки при оказании медицинской помощи, Глазовский районный суд решил, что ответчик некачественно оказал медицинские услуги. Медучреждение обязали выплатить супруге погибшего 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Женщина не согласилась с данным решением и подала апелляционную жалобу, чтобы увеличить компенсацию до 3 млн рублей. Но Верховный Суд Удмуртии не стал менять сумму и оставил решение Глазовского районного суда без изменений.